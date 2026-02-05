TV LIVE ·
Fiera di Rimini, in fiamme parte della copertura di un padiglione: intervengono i Vigili del Fuoco

L'incendio nel primo pomeriggio. L’allarme alle 13.11, nessun ferito

5 feb 2026
Nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti alla Fiera di Rimini per un incendio che ha interessato una porzione della copertura di un padiglione del complesso fieristico di via Emilia. L’allarme è scattato intorno alle 13.11 e ha portato sul posto diverse squadre del Comando provinciale. Le fiamme hanno coinvolto un’area esterna in prossimità delle travi della copertura in vetro, con il rischio di propagazione verso l’interno della struttura. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l’incendio attraverso il sezionamento e la rimozione della copertura in lamiera e del materiale isolante delle travi, evitando conseguenze più gravi e circoscrivendo i danni. Al termine delle operazioni, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza. Non si registrano feriti né danni agli impianti tecnologici dell’edificio.




