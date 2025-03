SPETTACOLI Fiera di Rimini, Mir 2025 chiude con +30% di presenze: successo per il salone dell'intrattenimento Oltre 200 espositori e 8 padiglioni dedicati alle tecnologie per lo spettacolo. Cresce la partecipazione internazionale: 19% le presenze estere, con Germania, UK, Cina e Paesi Bassi in primo piano. Prossima edizione dal 29 al 31 marzo 2026.

Si è chiusa ieri con un incremento del 30% sullo scorso anno l'edizione 2025 di Mir, il salone dedicato alle tecnologie per l'intrattenimento, andato in scena per tre giorni alla Fiera di Rimini.

Organizzata da Ieg-Itallan Exhibition Group, la kermesse ha presentato tutte le soluzioni d'avanguardia pensate per lo spettacolo - dall'audio, al video; dal suono alle luci - e le nuove tendenze del settore. All'evento - dislocato su 8 padiglioni e oltre 40.000 quadrati - hanno preso parte oltre 200 espositori, con una partecipazione di un 15% di aziende dirette straniere. Le presenze internazionali, hanno rappresentato il 19% del totale, con Germania, Gran Bretagna, Cina e Paesi Bassi a fare la parte del leone.

La prossima edizione di Mir si svolgerà a Rimini dal 29 al 31 marzo 2026.

