Fiera Rimini, Beer and food attraction: si chiude la tre giorni tra degustazioni, eventi e spettacoli

E' la festa del buon cibo e della birra di qualità. C'è n'è per tutti i gusti e di tutti i tipi al Beer and food attraction. 14 padiglioni, di cui otto dedicati al Beverage. In Fiera a Rimini degustazioni, eventi e premiazioni, con le principali associazioni di settore italiane e ospiti internazionali. Nella zona food un'ampia scelta: dagli hamburger alla pasta fatta in casa, ai fritti. Ma la vera regina è la pizza, raccontata dagli esperti con assaggi e lezioni pratiche. E per accompagnare la pizza non c'è niente di meglio di una buona birra, da sempre binomio perfetto. territorio Non solo eccellenze birraie italiane, ma anche internazionali, craft e mainstream. Il settore del beverage è rappresentato a 360 gradi in fiera, dunque anche acqua, bevande e drink, con spettacoli annessi nel Mixology Circus.

Nel video le interviste ad alcune aziende presenti in fiera

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: