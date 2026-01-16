Fiera, Sigep al via: Rimini diventa capitale del gusto tra gelato e pizza

Dal gelato alla pizza, passando per caffè, pasticceria e cioccolato: il Made in Italy del gusto si dà appuntamento a Rimini e parla al mondo. È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Rimini la 47esima edizione di Sigep World, firmata Italian Exhibition Group, che fino a martedì 20 gennaio trasforma la città nella capitale internazionale del buon cibo. Oltre 1.300 espositori, buyer da 75 Paesi e una presenza estera in crescita del 33% confermano un evento sempre più globale, con l’India nel ruolo di Guest Country 2026.

Al taglio del nastro presenti ministri, istituzioni e vertici del settore: dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha richiamato il valore di inclusione, lavoro e dignità, al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che ha definito Sigep una vetrina internazionale del saper fare regionale.

"Da un lato ovviamente c'è la qualità del servizio e su questo ovviamente siamo una grande eccellenza che deve continuare a innovare e a migliorarsi - commenta De Pascale -; . dall'altro ci sono gli elementi identitari e tutta la parte enogastronomica della qualità dei nostri prodotti che è centrale anche nelle nostre strategie di promozione turistica. Quindi questo è un grandissimo evento che parla di export ma poi parla anche di incoming, ovvero di valorizzazione delle nostre eccellenze turistiche".

Trenta padiglioni raccontano le nuove rotte del gelato, dalla mobilità dei punti vendita ai gusti esotici e funzionali, la pizza che non conosce crisi, il caffè tra innovazione e sostenibilità e il cibo che diventa leva per l’ospitalità di lusso. Tra competizioni mondiali, premi e tendenze, Sigep ribadisce che il Made in Italy a tavola non solo resiste, ma cresce e fa spettacolo.

Nel video l'intervista a Michele De Pascale, presidente Emilia-Romagna







