Fiere: Corrado Peraboni è il nuovo AD di Italian Exhibition Group Il primo gennaio l'assunzione dell'incarico. Il CdA della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e Vicenza ha anche approvato il preconsuntivo 2019 e il bilancio 2020

“Chiuderemo il 2019 – ha dichiarato con orgoglio, il Presidente Lorenzo Cagnoni – con risultati al di sopra delle previsioni, e abbiamo solide attese per il 2020”. Quadro incoraggiante – quello emerso dalla conferenza stampa odierna - per Italian Exhibition Group. Il preconsuntivo dell'anno che va a concludersi parla di 174 milioni di ricavi; e un risultato operativo, al lordo degli ammortamenti, di circa 36 milioni di euro. La società, nata dalla fusione dei poli di Rimini e Vicenza, sarebbe insomma il primo organizzatore fieristico d'Italia per redditività. Dal CdA anche l'ok al budget per il 2020. L'inizio dell'anno – ha sottolineato Cagnoni – “sarà all'insegna dell'internazionalità”. Attesi complessivamente 200.000 buyers da tutto il Globo per Vicenzaoro January e il Sigep. Tutto ciò mentre prosegue il processo di integrazione con altre realtà del settore: poche settimane fa l'accordo con Forlì, che porterà a Rimini la Fiera Avicola in affiancamento al Macfrut; acquistate inoltre, da Arezzo Fiere, le manifestazioni OROAREZZO e Gold Italy. Soddisfazione anche per il debutto, nel giugno scorso, a Piazza Affari. La società ora guarda avanti, con il potenziamento dell'infrastruttura di rete, ma soprattutto con la nomina del nuovo Amministratore Delegato: cooptato proprio oggi dal CdA. Sarà Corrado Peraboni: una vasta esperienza nel settore; già AD di Fiera Milano, e vice-presidente della Camera di Commercio italo-cinese.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Cagnoni - Presidente Italian Exhibition Group

