RIMINI Fiere: Ieg, ricavi per 161,9 milioni, +58% sull'anno

Fiere: Ieg, ricavi per 161,9 milioni, +58% sull'anno.

Italian Exibition Group ha chiuso il bilancio del 2022 con ricavi pari a 161,9 milioni di euro, in crescita del 58% rispetto all'anno precedente. L'Ebditda si è attestato a 18,1 milioni e l'Ebitda margin del 11,2% in progresso di 16,8 punti rispetto al 2021. In crescita rispetto al 2021 anche l'adjusted Ebit, pari a 2,3 milioni. La posizione finanziaria netta del gruppo è pari a 95,4 milioni mentre i ricavi del quarto trimestre sono pari a 55,8 milioni, superiori ai livelli pre Covid.

"Il gruppo Ieg chiude il 2022 con ottimi risultati che segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre-pandemico, registrando, nel secondo semestre dell'anno, una performance in termini di fatturato superiore al 2019, grazie ad una solida crescita organica in tutte le linee di business, e un progressivo miglioramento della marginalità, ancora influenzata da fenomeni inflattivi", dice l'ad di Italian Exibition Group Corrado Arturo Peraboni.

"Nonostante gli elementi di incertezza del contesto macroeconomico sulle attese di crescita del Pil globale, il perdurare dell'inflazione e l'innalzamento dei tassi di interesse, vediamo buoni segnali di crescita nel settore in cui operiamo, che sono stati confermati anche dal successo delle prime manifestazioni organizzate nei primi mesi del 2023, alcune delle quali hanno raggiunto le performance migliori di sempre. Siamo pertanto confidenti sul raggiungimento degli obiettivi del piano industriale - conclude - perseguendo la strategia di investimento e sviluppo, sia nazionale che internazionale, attraverso partnership strategiche, nuove acquisizioni ed espansione dei nostri prodotti".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: