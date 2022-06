CULTURA Fiere: nasce 'Joy Rimini', festival della 'Cultura Pop' Organizzato da Fandango Club Creators, Ieg e 'Cartoon Club'

Una sorta di festival della 'Cultura Pop' dedicato agli sport elettronici, al 'gaming', ossia ai videogiochi, ai fumetti ribattezzato 'Joy Rimini' e organizzato da Fandango Club Creators e Italian Exhibition Group in collaborazione con Cartoon Club. La kermesse andrà in scena nel capoluogo romagnolo dal 14 al 17 luglio - nei pressi di Piazza Fellini e lungo le strade e le piazze cittadine - integrando la tradizione di Cartoon Club, storico salone del fumetto e aree inedite come quelle dedicate all'universo del videogioco e degli e-sport.

Non mancheranno, proprio all'insegna di Cartoon Club, la tradizionale mostra mercato, il grande palco per i concerti, gli eventi e il raduno cosplay - tra i più amati in Italia -, ma anche gli spazi per gli incontri e i talk con i protagonisti del mondo dei comics, dei giochi, dei videogame e degli e-sport. L'obiettivo di Joy Rimini, viene spigato dagli organizzatori, "è costituire una formula originale che possa far convivere il format, già di grande successo, di 'Cartoon Club', con un evento più grande e strutturato, dedicando ampio spazio anche a videogiochi ed e-sport, affiancandoli ai fumetti e ai giochi da tavolo che già caratterizzavano" il salone.

