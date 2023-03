Figli coppie gay: Schlein, "Pronta la legge per il Parlamento"

La protesta a Milano

Piazza della Scala è gremita: 10.000 persone, secondo gli organizzatori. Il mondo delle famiglie arcobaleno protesta contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Gridano all'ingiustizia, ad un diritto negato. “Manifestino pure civilmente, ma il mondo va avanti perché ci sono le mamme e i papà”, commenta il leader della Lega Matteo Salvini. Per il deputato Pd Alessandro Zan "Questo governo sta cercando di distruggere i diritti di tante famiglie, di 150 mila bambini. Ma la società – afferma - è dalla nostra parte". La segretaria del Pd Elly Schlein annuncia che è già pronta la legge per poter vedere riconosciuto il diritto delle coppie omogenitoriali. "Saremo al loro fianco – promette - anche in Parlamento. È una battaglia di civiltà che riguarda il futuro dell'Italia e dell'Europa". A sorpresa arriva anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Sono sempre con voi, lo sono stato dal primo momento".