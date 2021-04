Figliuolo: “Vaccini sufficienti, inutile chiedere ora Sputnik”

Il Commissario straordinario Figliuolo risponde a distanza al presidente della Campania De Luca che ieri sera, in collegamento a “Che tempo che fa”, aveva richiesto espressamente la valutazione da parte di Aifa del vaccino russo Sputnik. "Sulla mancata approvazione del vaccino Sputnik da parte delle agenzie ho una spiegazione banale: dormono in piedi", ha dichiarato il governatore, sottolineando che “la mancanza di vaccini penalizza le categorie economiche”.









Per Figliuolo “tipologie di vaccino diverse forse servivano qualche mese fa, poiché oggi arrivano in quota sufficiente", "è inutile che da qualche parte si chieda ad Aifa di intervenire" per l'acquisto di Sputnik. Il Generale ha poi ricordato che "Aifa interviene sulla scorta di quello che decide Ema". Ma "su Sputnik il dossier non è ancora completo", "non esiste una rete di farmacovigilanza". Inoltre "l'azienda produttrice ha posticipato la visita ispettiva presso i siti produttivi". "Non sono un tecnico ma bisogna che i cittadini sappiano questo altrimenti non si fa buona informazione".