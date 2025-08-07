Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali

Alla Cavallara, nel Comune di Maiolo, i capannoni dell' allevamento avicolo Fileni si sono illuminati per la prima volta nella notte del 5 agosto. Un dettaglio che, per il Comitato PER la Valmarecchia, suona come un segnale d’allarme: l’avvio delle attività potrebbe essere imminente. Da mesi, il Comitato denuncia l’assenza di trasparenza sul progetto da parte delle istituzioni locali e regionali, sollevando dubbi sul rispetto delle normative ambientali e urbanistiche.

Il progetto prevede 16 capannoni e oltre 500.000 polli all’anno. Nonostante la portata dell’intervento, molti aspetti del procedimento autorizzativo continuano a essere avvolti nel silenzio. Il Comitato chiede chiarimenti: sono già arrivati gli animali? Perché nei giorni scorsi tecnici ARPA sono stati avvistati nei campi di San Leo con il sindaco Marcello Fattori? Sono iniziate le rilevazioni ambientali richieste da mesi?

Ma è soprattutto il post del Comitato, datato 23 luglio, a far emergere i sospetti più gravi. Fileni – secondo il Comitato – avrebbe cercato di aprire l’impianto ad agosto, venendo però rallentata da un accordo con la Regione Emilia-Romagna. Un “piccolo slittamento”, spiegano, per consentire l’insediamento della Commissione di controllo. Un organismo che, a loro dire, sarebbe però inefficace e privo di reale potere: formato dagli stessi enti che avrebbero già condotto in modo lacunoso l’iter autorizzativo.

Il tono del Comitato è durissimo: “È il fallimento della politica, il fallimento di chi amministra un territorio”. Le accuse non risparmiano il sindaco Fattori, al quarto mandato, e suo fratello, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune. Il presunto conflitto d’interesse - scrivono - è esplicito: un geometra dello studio associato del sindaco risulterebbe coinvolto nella progettazione per conto di Fileni.

Nel mirino anche la gestione del territorio: la demolizione e ricostruzione dell’allevamento sarebbe avvenuta “ribaltando il piano regolatore”, e alcuni ruderi sarebbero stati qualificati come edifici da ristrutturare per aggirare i vincoli. A questo si aggiungono gli elementi che il Comitato definisce “di facciata”: pannelli fotovoltaici promessi ma mai realizzati, presunte omissioni nello studio di impatto ambientale, e il rischio, reale, che tutto venga lasciato “sulla carta”, senza alcuna reale verifica.

Un'immagine emblematica – ricordano – fu quella dell’inaugurazione del nuovo ponte della Cavallara: presenti Massimo Fileni, Marcello Fattori, e figure di spicco del PD come Stefano Bonaccini ed Emma Petitti. Pochi mesi dopo, il progetto veniva presentato in Regione, sostenuto da una presunta coerenza urbanistica che, secondo il Comitato, non esisteva.

Per molti cittadini, l’arrivo di Fileni in Valmarecchia rappresenta una frattura profonda tra la comunità e le istituzioni. E la protesta non sembra destinata a spegnersi.







