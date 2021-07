'Finalmente un sorriso': torna la Notte Rosa, una settimana ricca di eventi

La Notte Rosa 2021, da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto, prevede 160 eventi tra costa ed entroterra, con il rispetto delle distanze e gli ingressi controllati, tutto all’insegna del claim “finalmente un sorriso” . Tanti ospiti illustri sui palchi: Diodato, Kledi, Enzo Iacchetti, Paolo Cevoli, Orchestra di Piazza Vittorio, Arisa, Sottotono, Modena City Ramblers, Bugo, Dario Vergassola, Piero Pelù, Mirko Casadei, Vittorio Sgarbi, Morgan, Mahmood, Extraliscio, Noemi, Elio, Remo Anzovino, AKA7even, Riki, Pupi Avati, Ivano Marescotti, Briga, Zen Circus e tanti altri.









Il programma della 16a edizione è molto ricco, tra cinema d’autore nelle arene, escursioni all’alba e al chiaro di luna in salina, boschi e riserve naturali, “La Notte Rosa dei Bambini”, “The Legend of Morricone”, visite guidate a mostre e musei, enogastronomia tipica e intrattenimento per grandi e piccini. Tra il 30 luglio e il 1 agosto, al Misano World Circuit, le campionesse del Women’s European Cup, primo Campionato Europeo Femminile categoria 300 cc, scenderanno in pista con un casco personalizzato Notte Rosa, che andrà al vincitore di una lotteria ad estrazione che si terrà sabato sera, ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca per le cure del tumore al seno. Mentre a Gatteo (Fc), lunedì 26 luglio, si ricorderà Secondo Casadei, l'autore di Romagna Mia.

«La Notte Rosa è passata attraverso quindici anni in cui il turismo è cambiato sostanzialmente -commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- mantenendo inalterata la sua identità e il suo obiettivo: regalare una notte bella, per tutti, ricca di emozioni e gioia. L’attenzione su questa 16a edizione, come già nello scorso anno, sarà altissima, per garantire al pubblico quel sorriso sereno che è simboleggiato dall’immagine ufficiale e dal claim di quest’anno. Come la Romagna ha spesso dimostrato in passato, ci reinventiamo per adattarci ai tempi attuali imposti dal Coronavirus, ma senza rinunciare a offrire quel pizzico di serenità che il Paese, ora più che mai, si merita».