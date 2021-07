RIMINI 'Finalmente un sorriso': torna la Notte Rosa, una settimana ricca di eventi

Oltre 160 eventi animeranno la Romagna a partire da lunedì 26 luglio, fino a domenica 1 agosto. Sedicesima edizione per la rassegna, che avrà ospiti di enorme rilievo ed eventi che animeranno le serate sia della riviera che dell'entroterra, con eventi studiati per tutte le età e tutti i gusti, consultabili sul sito internet. Anche stavolta l'edizione torna in un periodo diverso rispetto a quello a cui si era abituati, ma non ci sono mai stati dubbi sull'organizzazione delle serate: serviva qualcosa che permettesse a tutti di stare in allegria, non a caso la scelta del claim "Finalmente un sorriso", che sottolinea la volontà di creare un clima allegro. Allegria sì, che però non significa sconsideratezza: l'assessore al turismo dell'Emilia Romagna Andrea Corsini infatti, pur non essendo spaventato dall'aumento dei contagi, garantisce che saranno prese tutte le misure necessarie a combattere la diffusione del Covid. Scongiurato il rischio green pass, che sarà obbligatorio per seguire gli eventi a partire dal 5 agosto, ma il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha voluto ricordare a tutti la responsabilità di ognuno nella diffusione dei contagi, e che per limitarli ciò che serve è innanzitutto lo sforzo di tutti nel rispettare le regole.

