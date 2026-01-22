ECONOMIA Finanza: i migliori investimenti per il 2026

"Siamo all'inizio di un nuovo anno di investimenti - spiega Giacomo Chiorino, analista finanziario - e ci sono due aree che ci fa piacere segnalare come opportunità per questo 2026, una lato azionario e una lato obbligazionario. Sulle azioni c'è secondo noi un tema che è quello dell'healthy living e dell'healthy food, quindi questo trend di vivere meglio che è legato al cibo, alle bevande, all'attività fisica, che ha degli strumenti di mercato utilizzabili, lato fondi o dtf, che sono rimasti molto indietro rispetto al resto del mercato. Il mercato si sta preoccupando e diciamo occupando di altre tematiche, l'AI, la tecnologia e quindi le aziende che operano in questo campo sono rimaste molto indietro come valutazione, quindi secondo noi è un tema che per il 2026 e gli anni successivi è sicuramente interessante".

"Lato obbligazionario - continua Chiorino - segnalerebbe invece la grande differenza di rendimenti offerti fra le emissioni dei bond, le obbligazioni dei Paesi emergenti - Brasile per fare un esempio, Sudafrica, Indonesia, India - e i bond dei Paesi sviluppati come la nostra Italia o l'Eurozona o gli Stati Uniti. Sono molto più interessanti oggi come rendimenti reali, quindi al netto di inflazione quelli dei paesi emergenti: esistono anche qua svariati prodotti, lato fondi, lato dtf, che permettono di investire in questa categoria di strumenti che è anche abbastanza diversificato ormai avendo all'interno una quindicina di paesi".

Nel video l'intervista a Giacomo Chiorino, analista finanziario

