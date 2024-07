FEDERCONSUMATORI RIMINI Fine mercato tutelato energia elettrica, Graziano Urbinati: "Passaggio gestito dal Governo in modo poco corretto" "Come Federconsumatori - aggiunge Urbinati - abbiamo da questa settimana deciso di approntare uno sportello specifico per tutto il mese di luglio dove offriamo consulenza nella scelta del contratto sia per la luce che per il gas".

Termina oggi in Italia il mercato di maggior tutela per l'energia elettrica: "Tutti coloro che non hanno un contratto a tutela - spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini - devono decidere se rimanere in una sorta di limbo, quindi un mercato determinato con regole di un fornitore individuato attraverso delle gare, oppure scegliere un gestore sul mercato libero".

Passaggio gestito dal governo italiano in modo poco corretto, secondo Graziano Urbinati: “Erano stati annunciati mesi di campagna informativa, ma non si è visto proprio nulla e l'utenza è molto confusa".

"Noi come Federconsumatori - aggiunge - abbiamo da questa settimana deciso di approntare uno sportello specifico per tutto il mese di luglio dove offriamo consulenza nella scelta del contratto sia per la luce che per il gas. Daremo informazione naturalmente anche sulle comunità energetiche, quindi sulla possibilità di avere energia pulita, e la tutela legale nel passaggio al mercato libero e al contrasto anche delle truffe perché purtroppo che anche questo aspetto qui".

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)

