EMILIA ROMAGNA Fine vita: il governo ricorre al tar contro la Regione Emilia Romagna Bonaccini, battaglia sulla pelle delle persone

Fine vita: il governo ricorre al tar contro la Regione Emilia Romagna.

Il 12 aprile la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute hanno depositato al Tar dell'Emilia-Romagna un ricorso contro la Regione, e in particolare contro la direzione sanitaria Salute della persona, per chiedere l'annullamento delle delibere di Giunta che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito in Emilia-Romagna. Lo fa sapere Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia. Le motivazioni, spiega, evidenziano 'la contraddittorietà e l'illogicità delle motivazioni'. E così i ricorsi al Tar sono due. Già a marzo un altro ricorso era stato presentato sempre da Castaldini insieme a un gruppo di associazioni.

"Si è passato il limite. Non solo si negano i diritti delle persone riconosciuti dalla Corte costituzionale, ma si fa battaglia politica sulla pelle di pazienti che si trovano in condizioni drammatiche. L'Emilia-Romagna difenderà i propri atti e soprattutto il diritto di un paziente in fine vita a decidere per sé, senza dover chiedere il permesso al Governo e alla destra". Così Stefano Bonaccini su Facebook commenta il ricorso al Tar del Governo contro le delibere regionali sul fine vita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: