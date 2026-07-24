Fine vita, l’Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito

L’Emilia-Romagna ha approvato la legge che disciplina l’accesso al suicidio medicalmente assistito. È la terza regione italiana, dopo Toscana e Sardegna, a definire tempi e procedure in attuazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale. Il provvedimento è stato approvato dopo una lunga seduta e un acceso confronto politico. Hanno votato a favore Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle; contrari Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Rete Civica.

La legge punta a garantire regole uniformi e tempi compatibili con le condizioni cliniche dei pazienti in tutto il territorio regionale. Sarà istituita una commissione multidisciplinare, organizzata per area vasta, incaricata di verificare la presenza dei requisiti previsti dalla Consulta, con il parere non vincolante del Comitato regionale per l’etica clinica. La procedura sarà gratuita e dovrà accertare che alla persona siano state illustrate tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. I criteri riguardano condizioni specifiche: malattie irreversibili, sofferenze ritenute intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di prendere decisioni consapevoli.

Per il presidente della Regione Michele de Pascale, in assenza di una norma nazionale è stato scelto lo strumento "più forte, più trasparente e più pubblico" a disposizione dell’ente, per applicare in modo omogeneo le indicazioni della Corte costituzionale. Le opposizioni hanno invece contestato una "fuga in avanti" su una materia ritenuta di competenza statale, chiedendo di rafforzare prima cure palliative, hospice e assistenza alle persone più fragili.

Soddisfatta l’Associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta popolare "Liberi Subito". Secondo l’associazione, con le otto aziende sanitarie emiliano-romagnole salgono a 19 le Asl italiane con procedure e tempi definiti. L’obiettivo dichiarato è ora portare norme analoghe in tutte le regioni, in attesa di una legge nazionale.











