CRONACA Finge di essere un carabiniere e rapina due ragazzi in hotel: arrestato 21enne a Milano Marittima Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato una coppia con una bottiglia e si è fatto consegnare contanti e carte di credito. È stato fermato dai carabinieri nella sua camera d’albergo.

Si è finto carabiniere per entrare nella stanza di una giovane coppia in vacanza, poi li ha rapinati minacciandoli con una bottiglia. È finita con un arresto la notte movimentata di un 21enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai carabinieri nella notte tra lunedì e martedì in un hotel sul litorale ravennate.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando il giovane – che soggiornava nello stesso albergo delle vittime – ha bussato alla loro camera spacciandosi per un militare dell’Arma, sostenendo di dover effettuare una perquisizione. Una volta all’interno, ha minacciato i due ragazzi con una bottiglia e li ha costretti a consegnargli le carte di credito e circa 1.500 euro in contanti.

I due giovani, sotto shock, hanno immediatamente allertato il 112. Grazie alla loro segnalazione e alla visione di un video registrato da uno di loro, i carabinieri sono riusciti a individuare il sospettato e a bloccarlo nella sua camera d’albergo.

Il 21enne è stato accompagnato in caserma per l’identificazione e successivamente trasferito al carcere di Ravenna su disposizione del magistrato di turno. La refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime.

L’accusa nei suoi confronti è di rapina aggravata e sostituzione di persona.

