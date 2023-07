Fingono un malore per farsi dare un passaggio dall'ambulanza: identificati e deferiti in stato di libertà due giovanissimi

Sono stati identificati e deferiti in stato di libertà dai carabinieri della Perla Verde, i due ragazzi ritenuti protagonisti del video su TikTok, che nei giorni scorsi, da Coriano, hanno finto un malore ed hanno chiamato l'ambulanza solo per farsi dare un passaggio in Riviera. I due, che dovranno rispondere dei reati di “interruzione di un pubblico servizio” e di “procurato allarme”, sono un ventenne ed un diciannovenne, entrambi originari della provincia di Milano, in vacanza in occasione della Notte Rosa. Dopo aver proceduto all’analisi dell’account su TikTok del presunto autore del video - pubblicato dal profilo @ssikerim - i Carabinieri hanno approfondito le analisi anche su altri social network, oltre ad acquisire informazioni da parte del personale sanitario che quel giorno è intervenuto per prestare soccorso ai ragazzi.