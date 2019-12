CARABINIERI Finiti fuori strada dopo aver bevuto, patenti ritirate a due giovani della Valmarecchia

In 48 ore – dal pomeriggio della Vigilia di Natale a quello di Santo Stefano – i Carabinieri di Novafeltria hanno impiegato 32 pattuglie in tutto il territorio della Valmarecchia per controllare persone e mezzi sospetti, e difendere il territorio da reati predatori, viste le molte persone fuori casa nel periodo natalizio. 121 i mezzi fermati, due le patenti ritirate. In entrambi i casi, gli Agenti sono intervenuti in seguito ad un incidente.

Nel primo, un 20enne di Verucchio è stato sottoposto ad accertamenti sanitari dopo che era finito fuori strada con la sua Polo a Novafeltria. È risultato positivo all'alcoltest con un valore di oltre 2 grammi per litro ed anche ai cannabinoidi. Il secondo incidente è avvenuto sulla provinciale Santagatese. La dinamica simile alla precedente. A bordo un 21enne del posto con un con un tasso alcolico pari a 1,65 g/l e positivo alla cocaina. I due ragazzi sono stati deferito all'Autorità giudiziaria di Rimini “guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’uso di sostanze stupefacenti“ e, come anticipato, è stata ritirata loro la patente di guida.



