Fino a 10 miliardi per le bollette, Ropa (QN): "Goccia nel mare se fossero stati confermati aumenti del 70 per cento"

Nel video, l'intervista ad Andrea Ropa (Quotidiano Nazionale)

Annunciati dal Governo italiano fino a 10 miliardi per aiutare famiglie e imprese ad affrontare il caro energia. Ma "non siamo certi che siano sufficienti", commenta Andrea Ropa, giornalista del Quotidiano Nazionale. Le ultime quotazioni del gas "ci danno una mano perché sono in decrescita", prosegue, ma "10 miliardi sarebbero stati una goccia nel mare se gli aumenti dell'energia fossero stati confermati nel range del 70 per cento come previsto qualche tempo fa". Da Ropa anche un'analisi dell'attuale situazione economica in Italia che, in questa fase, vede dati in crescita per il Pil. Ma la sfida, avverte, sarà per il prossimo futuro.

