CRONACA Finti poliziotti aggrediscono due sorelle a Cesena: una cade dalla finestra, arrestati lungo la E45 Recuperata la refurtiva, i due trentenni fermati in Umbria dopo la fuga. La vittima ricoverata con gravi lesioni.

Finti poliziotti aggrediscono due sorelle a Cesena: una cade dalla finestra, arrestati lungo la E45.

Momenti di terrore in un’abitazione di Cesena, dove due giovani sorelle sono state vittime di una truffa trasformata in rapina. Due uomini, italiani, si sono presentati alla porta spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine e sostenendo di dover effettuare accertamenti su presunti reati commessi con un’auto di proprietà delle ragazze. Guadagnata la fiducia delle vittime, sono riusciti a entrare in casa e hanno chiesto denaro, monili e oggetti di valore per un finto inventario.

Quando le sorelle, insospettite dall’atteggiamento sbrigativo dei due, hanno rifiutato di consegnare altri beni, sono state strattonate e colpite con violenza. Una di loro è riuscita a divincolarsi e ad affacciarsi alla finestra per chiedere aiuto, ma nell’agitazione è precipitata dal primo piano riportando gravi lesioni. La giovane, scrive Il Resto del Carlino, è stata ricoverata all’ospedale Bufalini e non sarebbe in pericolo di vita.

I malviventi sono fuggiti, ripresi dallo smartphone di un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Le forze dell’ordine hanno ricostruito la via di fuga individuando la E45 come direttrice seguita dai due. Coordinandosi nelle ricerche, polizia e carabinieri hanno intercettato l’auto a Pantalla, in Umbria, dove la polizia stradale li ha bloccati nonostante un tentativo di uscire dalla superstrada.

A bordo del veicolo sono stati recuperati denaro e oggetti di valore sottratti alle vittime. I due uomini, trentenni incensurati e provenienti da Napoli - riporta ancora il quotidiano -, sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata; il gip ha poi disposto gli arresti domiciliari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: