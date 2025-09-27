Finto operatore bancario raggira una donna: sottratti 22mila euro, poi recuperati

Truffa informatica ai danni di una donna: il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Mercato Saraceno, dove un uomo, spacciandosi per un operatore bancario, ha convinto la vittima che il suo conto stesse per essere hackerato.



Il “finto operatore” è riuscito a sottrarre la cifra di 22 mila euro. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, il truffatore ha infatti instaurato un rapporto di fiducia con la donna tramite messaggi whatsapp e telefonate, persuadendola a effettuare un bonifico istantaneo verso un nuovo conto, che le era stato fatto credere fosse intestato a lei ed era destinato a sostituire quello “a rischio”. Grazie all’analisi del traffico telefonico e agli accertamenti bancari disposti dalla Procura della Repubblica di Forlì, i militari sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un uomo di 26 anni, e a bloccare il conto usato per la truffa, acceso presso una filiale in Sicilia. In tal modo è stata recuperata l’intera somma che è stata restituita alla vittima.



Il comando provinciale dei Carabinieri lancia un monito, invitando tutti a prestare massima attenzione alle telefonate sospette e a non esitare a segnalare anomalie o possibili frodi chiamando il 112.







