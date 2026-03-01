CATTOLICA Finto “perito” ruba un Rolex da oltre 100mila euro: arrestato un 17enne Nello zaino del minorenne i militari hanno anche trovato 25mila euro in banconote da 50 euro contraffatte, confezionate in modo tale da trarre in inganno durante la trattativa

Si è concluso in arresto un tentato furto nel centro di Cattolica, dove nel pomeriggio di sabato un 17enne di origine romana è stato bloccato dai Carabinieri dopo aver rubato un Rolex Oyster Perpetual del valore di oltre 100mila euro.

Tutto è nato da un annuncio di vendita pubblicato su una piattaforma social dal venditore, un anziano collezionista di 70 anni. Qualcuno lo aveva contattato telefonicamente, presentandosi come acquirente interessato e concordando un incontro. All’ultimo momento, però, il sedicente compratore aveva comunicato un imprevisto, rassicurando il venditore che al suo posto si sarebbe presentato un “perito” di fiducia per valutare il bene. Lo stratagemma, tipico di una truffa architettata nei minimi dettagli, aveva convinto l’anziano a presentarsi all’appuntamento nel locale concordato.

Senza destare sospetti, durante l'incontro, il 17enne ha preso l’orologio e ha tentato di fuggire, attirando però le grida della vittima. I Carabinieri, già nelle vicinanze impegnati in un servizio di pattuglia, sono intervenuti e hanno bloccato il ragazzo nonostante il suo tentativo di divincolarsi e scappare. Durante la colluttazione il 70enne è caduto, riportando alcune lievi ferite.

Nello zaino del minorenne i militari hanno anche trovato 25mila euro in banconote da 50 euro contraffatte, tutte con la dicitura “fac simile” ma confezionate in modo tale da trarre in inganno durante la trattativa. Già noto alle forze dell’ordine per episodi simili legati al furto di orologi di lusso, il 17enne è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La vittima è stata accompagnata in ospedale per le cure necessarie dopo la caduta.



