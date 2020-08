CRONACA Fiorenzuola di Focara, sequestrate 42 capanne abusive in spiaggia

Fiorenzuola di Focara, sequestrate 42 capanne abusive in spiaggia.

Tronchi, legno trasportato da mareggiate ma anche oggetti in plastica, stoffe vari, teli, cordame e un ammasso di rifiuti. Erano formate da questi materiali le 42 capanne abusive sequestrate questa mattina alle prime luci dell'alba sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, dai Militari della Capitaneria di Porto di Pesaro.

Materiali che, con le prossime mareggiate, sarebbero rifiniti in mare. Sono in corso le prime operazioni per la rimozione delle strutture, con l'ausilio del personale e dei mezzi meccanici del Centro Operativo del Comune di Pesaro.

Secondo quanto riporta l'Ansa, le capanne, di sera, erano meta di bivacchi con accensione di fuochi, potenzialmente pericolosi alle pendici del Monte San Bartolo, zona protetta ad elevato rischio incendi.





