Firenze: crollano travi in un cantiere, tre morti e due dispersi

I soccorsi dei Vigili del Fuoco

Inchiesta, al momento senza indagati, per crollo colposo e omicidio colposo a Firenze, dove nel crollo nel cantiere di un supermercato sono morti tre operai, due risultano dispersi e tre sono stati estratti vivi ma feriti. Cordoglio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una telefonata al sindaco, Dario Nardella. Domani sarà a Firenze lutto cittadino a causa della tragedia avvenuta nel cantiere di via Mariti. Lo ha deciso il sindaco Dario Nardella in un'ordinanza "raccogliendo lo spontaneo sentimento dei cittadini per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, così profondamente ferita dall'accaduto". È previsto per le ore 15 di osservare "almeno un minuto di silenzio".

La premier Meloni ha affermato di seguire "con apprensione l'evolversi della situazione". I sindacati proclamano in Toscana uno sciopero generale per le ultime due ore di turno. Landini (Cgil) attacca: 'mille morti, ma il governo ha reintrodotto il subappalto'. La Lega replica: 'sono parole disgustose'.