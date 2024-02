Firenze: crollano travi in un cantiere, tre morti, tre feriti e due dispersi

I soccorsi dei Vigili del Fuoco

Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina, poco prima delle 9, nel quartiere di Novoli, nella periferia di Firenze. L’impalcatura di un cantiere in corso per la costruzione di un supermercato è crollata. Al momento, a causa dell’improvviso cedimento, risultano tre morti, tre feriti, portati in ospedale di Careggi, edue dispersi. Questo il bilancio, in continuo aggiornamento, che rende noto il 118 dell'Asl Toscana, centro che con proprio personale, partecipa anche alle squadre Usar - attivate nell'ambito delle maxi-emergenze - insieme ai vigili del fuoco nella ricerca degli operai non ancora estratti dalle macerie.

Sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, fa sapere: “Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, vigili del fuoco e forze di polizia”.



I lavori sono in corso da tempo nell’area dove sorgeva l’ex Panificio Militare di Firenze. Al suo posto sta sorgendo un grande supermercato del gruppo Esselunga. Secondo una primissima ricostruzione si sarebbe verificato un cedimento di uno dei piloni principali della struttura in costruzione.