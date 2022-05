Firenze: la terra trema, tanta paura ma non risultano danni

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.0, è stata registrata alle 7:49 da Ingv in provincia di Firenze con epicentro a Impruneta, a una profondità di 6 chilometri. Scosse di assestamento dopo quella di magnitudo 3.7 a una profondità di 8 chilometri, registrata alle 23.12, stesso epicentro. Sempre a Impruneta lo scorso 3 maggio la terra aveva tremato, seguita da uno sciame sismico.

La gente è scesa in strada e la scossa è stata chiaramente avvertita anche a Firenze, ma al momento non risultano danni a persone o a cose. In corso verifiche da parte della Protezione civile della Città metropolitana.

