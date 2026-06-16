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Firenze, sequestrato dalla Procura una parte del carcere: centinaia di detenuti da trasferire

Riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: "Già finanziata con 9 milioni di euro la complessiva riqualificazione dell'istituto"

16 giu 2026
Firenze, sequestrato dalla Procura una parte del carcere: centinaia di detenuti da trasferire

Dopo anni di denunce, proteste e polemiche sulle condizioni del carcere fiorentino di Sollicciano, arriva una sentenza senza precedenti del tribunale di Firenze: il sequestro preventivo di sette sezioni del carcere a causa di condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura su richiesta della Procura di Firenze, al termine di un'indagine aperta dopo i numerosi esposti presentati dai detenuti. Le indagini, condotte sul campo dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze insieme al Dipartimento Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Asl e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, hanno previsto sopralluoghi, l'audizione di testimoni e l'acquisizione di documentazione fotografica sullo stato di tutti gli spazi dei reparti penale e giudiziario maschile.

Il gip ha inoltre disposto il trasferimento in altre case circondariali di tutti gli oltre 200 detenuti presenti nelle sezioni sequestrate. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria fa sapere di aver "risolto alcune problematiche, effettuando ristrutturazioni di singoli reparti detentivi. Essendo però necessario un intervento di maggiore portata, è stata già finanziata per la complessiva riqualificazione dell'istituto la somma di 9 milioni di euro, a valere sul fondo previsto dalla legge di bilancio 2025".

"Nell'ambito di questa procedura in atto - prosegue il Dipartimento - il 15 maggio scorso si è proceduto all'aggiudicazione della progettazione dei lavori per la completa riqualificazione della Casa circondariale e, allo stesso tempo, per velocizzare i lavori, si sta valutando di anticiparne parte di essi, stralciando alcuni interventi prioritari dalla progettazione complessiva".

"Proprio in virtù di questi lavori programmati - prosegue - si è previsto un trasferimento di detenuti con destinazione in altri Istituti penitenziari, dove sono presenti sezioni o reparti di recente ristrutturazione, che consentono, ad oggi, di ospitare nuovi ingressi. Si darà perciò corso ai lavori necessari nei reparti oggetto di sequestro e al trasferimento dei detenuti che oggi li ospitano secondo quanto già previsto".




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