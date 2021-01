EMERGENZA SANITARIA Firmato ultimo Dpcm: riaprono i musei in zona gialla ma i bar faranno asporto solo fino alle 18 Da domenica nuove misure per il contrasto del Covid. Spostamenti vietati tra Regioni fino al 15 febbraio

Firmato dal presidente del Consiglio l'ultimo Dpcm con le misure per il contrasto al Covid. Vediamolo. Restano tutte le disposizioni in vigore da tempo, le mascherine obbligatorie, il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino, il distanziamento, il divieto di assembramenti. Fino al 15 febbraio sono vietati gli spostamenti tra Regioni, a meno di motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza. Anche nelle zone arancioni o rosse sarà possibile andare a casa di amici e parenti, una volta al giorno, massimo due persone, nell'ambito del territorio comunale. In zona gialla lo spostamento è entro la Regione. Chi vive nei piccoli Comuni, con meno di 5.000 abitanti, potrà spostarsi entro 30 km, con esclusione dei capoluoghi di provincia.

Rimangono chiuse palestre, piscine, centri benessere, così come cinema e teatri, ma nelle zone gialle riaprono i musei dal lunedì al venerdì, chiusi nei festivi. Nelle aree gialle e arancioni gli studenti delle superiori torneranno a scuola almeno al 50% della presenza. Le attività di ristorazione, fra cui pub, bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, sono aperti dalle 5 alle 18, ma mentre i ristoranti potranno proseguire l'asporto fino alle ore 22, non potranno più farlo i bar, che termineranno il servizio alle 18. Restano invece aperti i parrucchieri e i servizi alla persona. Istituite anche zone bianche, per quelle Regioni con scenario di tipo 1, livello di rischio basso e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. In questa area non si applicano i Dpcm che invece valgono per le zone gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Al momento però nessuna Regione italiana si trova in questa fascia.

