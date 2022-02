Fisco: svolta alle Entrate, lo sportello è in videocall Attivo il servizio da casa e dall'ufficio, senza fare code.

Fisco: svolta alle Entrate, lo sportello è in videocall.

Una gran parte di pratiche col Fisco, quelle più diffuse, potranno essere fatte anche in videocall, da casa e dall'ufficio, senza fare code, esattamente come se ci si rivolgesse ad uno sportello reale. E' stato attivato, ed è subito operativo, il servizio di videochiamata per dialogare "in diretta" con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate. E' così possibile - informa l'Agenzia delle Entrate guidata da Ernesto Maria Ruffini - ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e chiedere il duplicato della tessera sanitaria con una videocall dal proprio computer, tablet o smartphone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: