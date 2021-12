Fitch alza il rating dell'Italia a 'BBB', outlook stabile

Fitch alza il rating dell'Italia a 'BBB' dal precedente 'BBB-', con outlook stabile. Secondo l'agenzia, il Pil italiano quest'anno crescerà del 6,2%. Fitch parla, dunque, di una "forte ripresa economica" del Paese che avrà un effetto sui conti pubblici. Secondo l'agenzia, il deficit sarà, nel 2021, dell'8,9%, in miglioramento rispetto a una precedente previsione dell'11,4%. E il debito scenderà, sempre secondo le stime, sotto il 154% del Pil entro fine 2021 dopo il picco del 155,6% di fine 2020. Altre cinque agenzie hanno migliorato il loro outloook nelle ultime settimane, sottolineano dal Tesoro parlando di una conferma della solidità delle scelte di Governo. A ottobre Fitch aveva confermato per San Marino il rating 'BB+' con un outlook in miglioramento.

