CRONACA Fiumi in piena a Parma: allerta massima per possibili esondazioni Allerta arancione, martedì, per vento forte su colline e montagne romagnole

Fiumi in piena a Parma: allerta massima per possibili esondazioni.

Fiumi in piena - superiori alle soglie 3 - frane e smottamenti. A essere flagellato è soprattutto il territorio della provincia di Parma dove questa mattina è crollato parzialmente anche un ponte sul Taro, a Ozzanello, nel comune di Terenzo. A fronte del massimo di piena del torrente Baganza, in via precauzionale il Comune di Parma ha disposto la chiusura del ponte dei Carrettieri, specificando che sarà riaperto al diminuire della portata del torrente.

Protezione civile e le amministrazioni locali invitano la popolazione a non uscire di casa e a mettersi in sicurezza, oltre che ad allontanarsi dagli argini di fiumi, torrenti, ponti e dalle zone più basse. Ma, per il momento, Parma tira un sospiro di sollievo per il maltempo: il picco di piena si è esaurito in città verso le 13.30. Il picco massimo è stato registrato nell'idrometro di ponte Verdi, con livello pari 3.49 metri. Dopo la chiusura del ponte dei Carrettieri, sono stati mantenuti aperti gli altri ponti della città. Nel momento più critico alle scuole era stato chiesto di tenere i ragazzi dentro almeno fino alle 13.30 per evitare che i genitori si mettessero su strada nei momenti più critici. Il monitoraggio della Protezione civile comunale prosegue perché nelle prossime ore è attesa un'altra perturbazione.

Maltempo che continuerà anche nella giornata di domani, martedì 31 ottobre. Sono infatti ancora previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità in progressivo spostamento dai rilievi occidentali a quelli orientali, con esaurimento dei fenomeni in mattinata.

Non va meglio sul fronte vento: previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree montane e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree collinari della regione, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore in attenuazione dalle ore serali. Allerta arancione su colline e montagne romagnole.

Ed anche il mare al largo della costa ferrarese sarà molto mosso o agitato, mentre le condizioni del mare sotto costa possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

