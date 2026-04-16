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Flash mob contro i centri in Albania: "Sono un lager e un totale fallimento"

La segretaria del Pd Schlein in piazza coi precari della ricerca

di Francesca Biliotti
16 apr 2026
L'intervista a Riccardo Magi e l'intervento in piazza di Elly Schlein
L'intervista a Riccardo Magi e l'intervento in piazza di Elly Schlein

Stop lager in Albania, non funzionavano e non funzioneranno, è lo slogan di Più Europa, riprendendo le parole della presidente del Consiglio che aveva assicurato come avrebbero certamente funzionato i centri per i rimpatri dei migranti aperti in Albania. Il flash mob pochi minuti prima dell'arrivo di Edi Rama, primo ministro albanese, a Palazzo Chigi. In mattinata, davanti Montecitorio, i precari della ricerca, i precari di Stato, come si definiscono, che hanno avvicinato l'opposizione presente, come Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, per far presente la loro situazione. 

Nel video l'intervista a Riccardo Magi, segretario Più Europa, e l'intervento in piazza di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico




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