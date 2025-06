Flash mob per la Palestina a Montecitorio

In vista della manifestazione pro Palestina del 7 giugno si moltiplicano le iniziative di protesta per quanto accade a Gaza, soprattutto davanti Montecitorio. L'opposizione si ritroverà in piazza il 7 giugno e sfilerà in corteo per Gaza: il giorno prima Renzi e Calenda, a loro volta all'opposizione ma con posizioni diverse da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, faranno una loro iniziativa il giorno prima. Intanto davanti a Montecitorio si susseguono le iniziative di protesta, flash mob e raduni di chi denuncia il genocidio in atto, iniziative appoggiate anche da deputati e senatori che giungono in piazza alla spicciolata. In terra una enorme bandiera della Palestina, circondata da foto strazianti di bambini uccisi, con nomi ed età.

Nel video le interviste a Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle