RIMINI Flash Mob per "Non mandare in fumo la riva!" Legambiente Valmarecchia APS, Rimini Smoke Box e Fondazione Cetacea Onlus insieme per sensibilizzare i bagnanti

Flash Mob per "Non mandare in fumo la riva!".

Nel punto più simbolico delle estati riminesi, nella spiaggia libera del piazzale Boscovich, è andato inscena il Flash Mob “Non mandare in fumo la riva!”. L’evento ha tirato fuori un problema nascosto sotto la sabbia, i piccoli mozziconi, che troppo spesso si trovano tra i granelli, sabato si sono materializzati in forma gigante, per dare le giuste dimensioni al problema.

Per questo Legambiente Valmarecchia APS, Rimini Smoke Box e Fondazione Cetacea Onlus hanno realizzato una installazione ed hanno sensibilizzato i bagnanti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

L’iniziativa rientrava anche nelle attività di Clean Sea Life, progetto europeo che vuole accrescere l’attenzione del pubblico sulla quantità di rifiuti presenti in mare e sulle spiagge. Parte degli oltre 50 portamozziconi regalati erano in bamboo e sughero, realizzati dal progetto Clean Sea Life, mentre gli altri erano realizzati da Rimini Smoke Box, gruppo di rimini, nato lo scorso settembre, che con le sue attività ha raccolto più di 11.000 mozziconi e donato più di cento smoke box, realizzate grazie ad una raccolta fondi ancora attiva.



I più letti della settimana: