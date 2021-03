8 MARZO Flashmob delle donne davanti al Mef: sono le più colpite dalla pandemia Il presidente Mattarella; "Disparità economiche, discriminazioni e violenze sono tutte figlie della stessa radice"

A Roma il flashmob delle donne davanti al Ministero dell'Economia, per ricordare che la pandemia ha colpito soprattutto loro. In una giornata di pioggia, legate l'una all'altra davanti al Mef per sottolineare come un anno di Covid abbia allargato il problema della disparità di genere. Poi restano tutti i problemi atavici, le violenze, moltiplicate durante la pandemia, 73% in più le telefonate al numero di pubblica utilità 1522 durante il lockdown. “Lo stupratore non è malato – urlano – è il figlio sano del patriarcato”. Ed anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso al Quirinale ha chiamato per nome le 11 donne uccise nei primi mesi del 2021, ricordando poi come il tema di questo 8 marzo, “Con rispetto educando”, riassuma e contenga tutto.

Nel video le voci delle donne in protesta, e gli interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Mario Draghi

