Flashmob di Ferragosto in Riviera contro la plastica in mare

Un flashmob con palette, secchielli, pinne e salvagenti contro la plastica in mare. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Basta Plastica in Mare, andrà in scena proprio il giorno di Ferragosto, a mezzogiorno, sulla Riviera romagnola a partire da Rimini. "Il mare è un bene comune di enorme importanza nell'ecosistema che ha bisogno di essere difeso e protetto, per il quale ognuno è chiamato a fare la propria parte - afferma Manuela Fabbri, presidente di Basta Plastica in Mare Aps - Sebbene i decisori e noi tutti siamo oramai bombardati e fin troppo consapevoli del disastro ecologico che la plastica sta creando in ogni parte del mondo, specialmente nei paesi più poveri, ci limitiamo a disperarcene".

Dal 25 al 28 agosto si terrà poi il summer camp La Natura del Mare, con i docenti di tre università ed esperti da tutta Italia. Il summer camp si concluderà con la 'econuotata' di 7 chilometri e mezzo intorno al Parco Naturale del Monte San Bartolo, da Cattolica a Fiorenzuola di Focara.