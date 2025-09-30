POLITICA ITALIA Flotilla, ultimo appello del ministro Crosetto: "Accettate l'alternativa" Gli attivisti italiani hanno già annunciato un nuovo sciopero generale come il 22 settembre se le imbarcazioni saranno bloccate o attaccate

Occhi puntati sulla Global Sumud Flotilla che ha annunciato un nuovo sciopero generale non appena le imbarcazioni dovessero essere bloccate da Israele, o peggio ancora attaccate. Il ministro della Difesa Crosetto ha inviato un ultimo appello alla Flotilla, “affinché prenda atto di ciò che sta accadendo e affinché utilizzi una delle soluzioni alternative prospettate da più parti, in primis il Patriarcato della Chiesa cattolica”.

Le navi della Marina Militare italiana, gli ha fatto eco il ministro degli Esteri Tajani, non potranno andare oltre il blocco navale imposto da Israele. Ma gli attivisti italiani del Global Movement to Gaza, intervenuti alla Stampa Estera, hanno annunciato di essere pronti a far scattare un nuovo sciopero generale, come quello del 22 settembre, in caso di blocco o attacco alle navi, come già avvenuto. Il giorno dopo l'attacco sarà considerato il “giorno zero”.

E mentre Palazzo Chigi ribadisce di essere in prima linea per Gaza, 150 palestinesti sono giunti in Italia, “a conferma dell'impegno costante del governo a fornire assistenza umanitaria”, ribadisce, si parla anche di sanità, il ministro della Salute Schillaci annuncia di voler trovare altri fondi oltre ai 4 miliardi destinati lo scorso anno, puntando ad almeno altri due o tre. Il governo inoltre annuncia di stare lavorando ad un disegno di legge per dare sostegno economico alle cure domiciliari e alla definizione del ruolo del caregiver familiare.

Infine il programma degli interventi di edilizia penitenziaria per il 2025-2027 porterà oltre 10mila nuovi posti in più, è emerso dalla cabina di regia svoltasi sempre a Palazzo Chigi.



Nel video l'intervista a Simona Moscarelli, Global Movement to Gaza Italia



