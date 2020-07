COVID-19 Focolaio all'Infermi di Rimini, in isolamento domiciliare i contatti stretti di 8 pazienti

Focolaio all'Infermi di Rimini, in isolamento domiciliare i contatti stretti di 8 pazienti.

Scoperto un focolaio di Covid-19 all'ospedale Infermi di Rimini. Si tratta di otto persone, tutte asintomatiche. Un paziente in fase di dimissione dal Reparto Post Acuti – spiega in una nota l'Ausl Romagna - è stato trovato positivo e subito dopo – sottolinea – sono scattati i tamponi tra degenti e operatori del reparto e anche tra altre reparti che potevano avere avuto contatti con il Post Acuti. Da questo screening sono emerse altre sette positività. “Immediatamente è stata attivata anche l'indagine epidemiologica e la Sanità pubblica di Rimini, dell'Ausl Romagna, ha già individuato e collocato in isolamento domiciliare, tutti i contatti stretti degli 8 pazienti. I controlli e le indagini cliniche stanno continuando, ma al momento la situazione risulta circoscritta”, conclude la nota l'Ausl.



