Folla e musica per DiscoBorgo: boom di presenze nel cuore di Santarcangelo

Un fiume di persone, luci accese e musica che rimbalza tra le vie del borgo: Santarcangelo si è trasformata in una grande pista a cielo aperto, durante la serata di ieri, per l’edizione primaverile di DiscoBorgo. Fin dal tardo pomeriggio, le strade del centro storico hanno iniziato a riempirsi. Poi, con il passare delle ore, la partecipazione è cresciuta fino a diventare una vera e propria invasione: migliaia di persone hanno animato piazze e vicoli, creando un colpo d’occhio suggestivo e vibrante.

Tra negozi aperti, bancarelle e locali pieni, il borgo ha vissuto una serata intensa, dove shopping, socialità e intrattenimento si sono fusi in un unico percorso diffuso. Un format che continua a funzionare e che conferma DiscoBorgo come uno degli eventi più attesi della stagione. Protagonista indiscussa, come sempre, la musica. I dj set hanno scandito la serata accompagnando il pubblico lungo tutto il centro, fino al cuore della festa in piazza Ganganelli, dove l’atmosfera ha raggiunto il suo apice. Tra i momenti più sorprendenti, anche la partecipazione del sindaco Filippo Sacchetti, salito in console per una performance improvvisata che ha acceso ancora di più l’entusiasmo della piazza.

Ma DiscoBorgo non è solo musica: il vero motore dell’evento resta il tessuto commerciale locale. Attività, bar e negozi hanno giocato un ruolo centrale, trasformando ogni angolo del centro in un punto di incontro, scoperta e condivisione. A completare l’esperienza, le proposte gastronomiche diffuse, che hanno accompagnato il pubblico lungo tutta la serata, rendendo l’evento un mix riuscito di intrattenimento e valorizzazione del territorio.









