Folle fuga a Riccione: ubriaco non si ferma all'alt, tenta di investire agenti e sperona auto della Polizia

Folle inseguimento sabato notte per le strade di Riccione per gli agenti della polizia locale. Poco dopo le 2 di notte, un pattuglia impegnata nel monitoraggio del territorio, ha intimato l'alt ad una Bmw, che anzichè fermarsi, ha accelerato la sua marcia e sterzato in direzione dell’agente che, per evitare l’investimento, si è dovuto gettare lungo il ciglio della scarpata. L'auto si è poi allontanata a grande velocità. Gli agenti hanno immediatamente dato l'allarme via radio a tutti gli altri equipaggi sul territorio.

Il conducente ha iniziato una serie di manovre pericolose nel tentativo di dileguarsi. Il coordinamento degli equipaggi sul territorio ha tenuto sotto attenzione le strade percorse dal veicolo fuggitivo, cercando in più occasioni di farlo desistere, proteggendo la sicurezza degli altri utenti della strada anche utilizzando i dispositivi luminosi e sonori. Il fuggitivo ha più volte tentato di investire nuovamente altri agenti, fino a giungere allo speronamento di una pattuglia.

Il conducente, un uomo di 35 anni con numerosi precedenti di polizia è stato fermato nei pressi di viale Cortemaggiore. Ha scatenato una violenta reazione nei confronti degli agenti, ferendone uno. Il pirata è risultato in evidente stato d’ebbrezza con un tasso oltre il triplo di quello consentito. L'uomo è stato arrestato e denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie aggravate, guida in stato d’ebbrezza alcolica in orario notturno.