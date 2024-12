CRONACA Folle inseguimento a Lugo: arrestato 58enne per resistenza e guida in stato di ebbrezza Scappa all’alt dei Carabinieri, si schianta, aggredisce i militari e finisce agli arresti domiciliari. Il tasso alcolemico era quattro volte oltre il limite consentito.

Lunedì sera a Lugo un uomo di 58 anni ha messo in pericolo l’incolumità pubblica cercando di sfuggire ai controlli dei Carabinieri. Nei pressi della stazione ferroviaria, i militari del Nucleo operativo e Radiomobile hanno notato un furgone eseguire manovre pericolose e lo hanno seguito. L’uomo, ignorando l’alt, ha iniziato una corsa folle nel centro cittadino, superando incroci e attraversamenti pedonali, urtando anche un’auto parcheggiata. Nonostante una gomma a terra, il veicolo ha continuato a sfrecciare tra Piazzale Pascoli e Viale Rossini, rischiando di investire pedoni e sconvolgendo gli automobilisti.

La fuga è terminata nei pressi della stazione ferroviaria in Viale De Pinedo, quando il conducente ha fermato il mezzo, inseguito dai Carabinieri. Identificato come un uomo italiano, mostrava evidenti segni di alterazione psicofisica causati dall’assunzione di alcol. Sottoposto a controllo, il tasso alcolemico registrato è stato di 2,09 grammi per litro, oltre quattro volte il limite consentito.

Alla prospettiva del ritiro della patente, l’uomo ha reagito minacciando i militari e aggredendone uno con una gomitata al petto, cercando di fuggire. Immobilizzato e condotto in caserma, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per guida in stato di ebbrezza. Dopo una notte agli arresti domiciliari, il giudice ha convalidato l’arresto.

