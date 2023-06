RIVIERA Fondali puliti a Cattolica: cinquanta sub liberano il mare dai rifiuti

Tappa a Cattolica per il progetto "Fondali Puliti Romagna", che ha portato a ripulire circa 1.500 kg di rifiuti lungo l'intera costa romagnola grazie al Coordinamento Romagna Sub.

In mattinata 50 sub si sono calati nelle acque della città e hanno recuperato una grande quantità di rifiuti dai fondali. A curare l'iniziativa il Circolo Nautico di Cattolica, con il patrocinio del comune e la collaborazione delle scuole di sub Cesena Blu, Cesena in Blu, Lion Fish Cesena. A supportare l'iniziativa bagnini e chioschisti della zona, con attrezzature, personale e l'allestimento del buffet conclusivo.

"Ringraziamo sinceramente - dichiara Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico di Cattolica - tutti coloro che hanno messo in campo energie, tempo e risorse economiche per rendere possibile questa bella giornata dedicata all'ambiente e al nostro mare". "Da amanti della vela - aggiunge - e di tutte le discipline che hanno a che fare con il mondo nautico, non potevano non essere presenti in questo progetto".

