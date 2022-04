COVID-19 Fondazione Gimbe: "Il virus circola ancora troppo, avventato abolire le mascherine al chiuso" A breve disponibile in farmacia, dietro ricetta medica, l'antivirale Paxlovid

Una circolazione del virus ancora troppo elevata, sostiene la Fondazione Gimbe, abolire le mascherine al chiuso sarebbe troppo avventato. Decisione che dovrebbe avvenire a giorni, intanto il ministro Speranza interviene alla conferenza nazionale dell'ordine dei medici chirurghi. Negli ultimi 7 giorni, continua la Fondazione Gimbe, i contagi sono scesi del 19,1% ma a fronte di un calo del 20% dei tamponi. E' di 75.020 l'incremento odierno, con 166 decessi. Anche in Emilia Romagna sarà disponibile l'antivirale Paxlovid contro il Covid gratis in farmacia, su ricetta del medico di base. In Regione quasi seimila nuovi positivi (5.930), una sola terapia intensiva in meno (33 totali), 10 i decessi, uno anche in provincia di Rimini (una donna di 94 anni, si contano anche 393 casi in più).

Nel video l'intervento di Roberto Speranza, ministro della Salute

