Fondazione Gimbe: "La curva dei contagi scende in picchiata: -30% in una sola settimana"

Scende in picchiata la curva dei contagi, il calo è di oltre il 30% in una sola settimana. In sei settimane diminuiti del 60% i ricoveri in ospedale e del 55% quelli in terapia intensiva. E' la Fondazione Gimbe a metterlo in evidenza nel suo monitoraggio. Secondo il professor Brusaferro, a capo del Comitato tecnico scientifico, “la situazione è in costante miglioramento”, ma bisogna “essere prudenti”, anche se tre Regioni hanno già numeri da fascia bianca ed è prevedibile che se ne aggiungeranno altre. Anche dall'Organizzazione mondiale della Sanità arrivano buone notizie, l'ultima affermazione è che i vaccini sono efficaci contro tutte le varianti del virus. In Italia superata la soglia dei 9 milioni di vaccinati con due dosi: gli immunizzati sono il 15,27% della popolazione.

Il ministro Speranza prevede che Ema autorizzerà il vaccino Pfizer per i 12-15enni, e che sarà usato nei 70 hub del Lazio nell'open day dei maturandi, l'1-2-3 giugno. L'Unione Europea riapre ai viaggi dei turisti stranieri per l'estate, ma non c'è ancora un accordo sul pass per i viaggi: in Italia il green pass dopo la prima dose servirà anche per partecipare ad eventi come matrimoni e comunioni, e si vuole estenderlo anche a convegni, eventi sportivi e discoteche.