COVID-19 Fondazione Gimbe: "Molte Regioni rischiano la zona arancione entro fine gennaio" Per il secondo giorno consecutivo però, incremento dei contagi in calo, e non aumentano le terapie intensive

L'Italia diventa rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l'indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che sottolinea come dello stesso colore sia tutta l'Europa occidentale e meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell'Europa centro-orientale. Nessun Paese è indicato con un rischio minore. Le previsioni della Fondazione Gimbe, che ha già parlato di un +31% di ricoveri nell'ultima settimana, dicono che entro fine mese numerose Regioni rischiano la zona arancione. In collegamento video con la Sapienza di Roma, l'immunologo Anthony Fauci ha detto che per ora il booster anti-Covid offre una buona protezione contro Omicron, per cui a suo dire al momento non servono nuovi vaccini specifici per questa variante. Piuttosto, ha concluso, “abbiamo un urgente bisogno di vaccini universali contro i coronavirus”.

[Banner_Google_ADS]



Intanto per il secondo giorno consecutivo incremento di contagi in calo, sia pure oltre i 184mila (184.615, incidenza al 15,6%, in calo a sua volta); non aumentano le terapie intensive, 339 i ricoveri ordinari in più. Resta alto il numero dei decessi, 313. In Francia, dove gli insegnanti protestano per le nuove regole a scuola, troppo complesse e confuse dicono, anche il ministro della Salute Véran è risultato positivo. Il governo britannico riduce il periodo di isolamento per i completamente vaccinati positivi al Covid da 7 a 5 giorno. Governo in ogni caso non in salute, tante le richieste di dimissioni per Johnson che si è scusato per aver partecipato ad un incontro in giardino a Downing Street in pieno lockdown.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: