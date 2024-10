Fondazione Karis inaugura l'anno scolastico, nel cinquantesimo dell'attività

Nel video, le interviste al Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi; al Presidente della Fondazione Karis, Samuele De Sio e a Simone Zanotti, ex studente

Era il settembre 1974 quando la Karis avviava l'attività educativa con una prima classe di materna. Oggi accoglie 1300 studenti nell'ambito dell'istruzione pubblica paritaria, gli asili sono divenuti quattro, tra Rimini e Riccione; poi le scuole elementari e medie; tre i licei: classico, scientifico e linguistico. Una presenza nel territorio, come ricorda il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi: “una storia veramente grande i cui frutti rifluiscono su tutta la comunità” – dice – tornando al valore della scuola: “Credo che la scuola sia veramente una che raccoglie famiglie, ragazzi, insegnanti, imprenditori e deve essere sempre di più nel cuore della società, dell'umanità. Tutto nasce dalla scuola”.

Legge il messaggio inviato dal Ministro per l'Istruzione Giuseppe Valditara, il presidente Samuele De Sio e presenta la mission della Fondazione, che non si ferma ad una offerta formativa di qualità: “ Il ragazzo al centro – dice - lo studente al centro. C'è una passione da parte di tutti gli insegnanti, da tutti quelli che lavorano dentro la scuola per il cammino singolo di ognuno”.

Festa corale, presenti famiglie, insegnanti, studenti di oggi - il Direttore, Paolo Valentini, presenta i maturandi – studenti di allora: tra i primi, c'è Simone Zanotti, figlio della fondatrice della Karis, Lella Ugolini. “Tutto è nato dopo un'esperienza estremamente dolorosa per mia madre – racconta - dovuta alla perdita delle sue due figlie in un incidente. Ed è strano che quello che è nato è stato proprio per una passione per la realtà e la positività della realtà, una cosa incredibile, impensabile per quello che era successo. È stato proprio come vedere il frutto di un miracolo, ecco, il frutto di un miracolo che è accaduto”.

