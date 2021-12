VAIBILITÀ Fondi Pnrr alla Valmarecchia: priorità alla viabilità

Fondi Pnrr alla Valmarecchia: priorità alla viabilità.

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri l'incontro tra il Presidente della Provincia di Rimini Rinziero Santi e i Sindaci delle aree interne per decidere i criteri di utilizzo dei 4.283.000 euro di fondi Pnrr destinati ai sette comuni dell’alta Valmarecchia. Priorità verrà data alla viabilità e alla sistemazione delle strade. A seguito della riunione è stato infatti previsto che saranno rifatti tappetini alle strade provinciali per circa 35 chilometri, a partire dalle realtà del territorio più remote. Si arriverà inoltre alla riasfaltatura del 74% delle strade provinciali dell’alta Valmarecchia con l’obiettivo, attraverso l’impiego di risorse proprie, di arrivare al 100% (ora la Provincia è ferma al 51%). Gli interventi si svilupperanno fra il 2021 e il 2026. Il Presidente della Provincia sottolinea la condivisione della strategia con i sindaci coinvolti per combattere i disservizi e il conseguente spopolamento dell’entroterra riminese.

[Banner_Google_ADS]

"Gli interventi di ordinaria manutenzione delle strade sono un fatto molto positivo. Ci sono i soldi, ci sono le condizioni di dissesto, quindi si asfalta", scrive il Comitato Valmarecchia Futura. "Bene che fondi del Pnrr siano usati pure per questo, anche se finora tutte le volte che li abbiamo invocati ci è stato risposto, dalla Regione in giù, che quei fondi andavano diretti a sviluppare altre forme di mobilità, in primis su ferro. I parametri di distribuzione hanno vari riferimenti, fra i più importanti c’è quello della popolazione residente e certamente questa ripartizione penalizza il nostro territorio, spopolato da 20 anni di politiche che hanno desertificato l’Alta Valle". Per il Comitato qui entra in campo l’argomento più concreto: la pianificazione, il progetto, la visione che si vuole proporre alle comunità e alle imprese. "Se oggi questa ripartizione posiziona la Provincia (come al solito) in coda alle priorità regionali, è anche perché oltre al peso politico è mancata una visione sul futuro".



I più letti della settimana: