Fondi UE, l’Emilia-Romagna guida la protesta di 149 Regioni contro la riforma dei finanziamenti alle politiche di coesione

“La nostra è una firma per dire no a qualsiasi ipotesi di centralizzazione a livello statale del finanziamento delle politiche di coesione”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, commenta la decisione di 149 Regioni europee di 20 Stati membri riunite nell’iniziativa EUregions4cohesion, di scrivere alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per mettere nero su bianco la loro contrarietà alla proposta di riforma della politica di coesione della Commissione europea, che sarà presentata il prossimo 16 luglio.

Nella lettera i firmatari esprimono “preoccupazioni sul futuro della politica di coesione, nel quadro della prossima proposta sul Quadro Finanziario Pluriennale" e sottolineano che “noi, le Regioni, siamo al cuore dell’Europa e abbiamo dimostrato di essere le più efficaci nell’investire le risorse europee in modo mirato ed efficiente, contribuendo concretamente al progetto di integrazione europea”.