Fontana (presidente Camera dei Deputati): "Sicurezza, assicurare la tutela degli interessi nazionali è una priorità"

Al G7 in Canada, cui partecipa la presidente Meloni, il primo ministro Keir Starmer ha annunciato nuove sanzioni britanniche contro la Russia, sullo sfondo gli ultimi raid di Mosca contro l'Ucraina, condannati da Londra. G7 rimasto senza Trump, rientrato in fretta non senza aver accusato Macron di farsi pubblicità e di sbagliare sul fatto che il suo rientro riguardasse la tregua tra Israele e Iran. Di sicurezza si è parlato anche alla Camera dei Deputati, alla presentazione del rapporto “Per una strategia di sicurezza nazionale”, presente il capo dello Stato Mattarella e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Intanto l'Aula approva il decreto sugli acconti Irpef 2025, con l'opposizione che si è solo astenuta, divenuto ora legge, un chiarimento normativo ritenuto necessario dopo mesi di incertezze e polemiche, da parte dei Caf e dei sindacati, preoccupati per le ricadute sui contribuenti. Ora tutti coloro che non percepiscono redditi aggiuntivi non saranno tenuti a versare alcun acconto Irpef per l'anno prossimo. A Villa Madama infine, presenti il ministro agli Esteri Tajani e il segretario di Stato della Santa Sede cardinale Parolin, un evento dedicato a Don Benzi, in occasione del centenario della nascita del fondatore della Papa Giovanni XXIII, cui ha preso parte anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro.

Nel video l'intervento di Lorenzo Fontana, presidente Camera dei Deputati